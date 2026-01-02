Поезд Деда Мороза начал путь 19 ноября во Владивостоке и проехал более 15 тысяч километров

Дед Мороз прибыл в Москву, его передвижная резиденция встречает гостей на Киевском вокзале. Это уже пятое юбилейное путешествие состава по стране. В этом году поезд стартовал 19 ноября из Владивостока, преодолел более 15 тысяч километров и посетит 70 городов.

В составе есть приемная волшебника, "Сказочная деревня" для квестов, кукольный театр, лавка с сувенирами, буфет и ресторан. Дети могут встретиться не только с Дедом Морозом, но и со Снежной королевой и другими сказочными персонажами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.