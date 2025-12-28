450 новых автоматов и терминалов столичного производства установят в метро

В московском метро, на МЦК и МЦД до конца 2026 года установят 450 новых современных автоматов и терминалов собственного производства. Это оборудование позволит пассажирам быстрее покупать билеты, пополнять карту "Тройка", связываться с оператором колл-центра и строить маршрут на карте.

Первый такой терминал уже работает на станции "Нижегородская", еще пять появятся на других станциях до конца 2025 года. Параллельно идет замена турникетов. Новые модели тоньше, оснащены динамичными индикаторами и виброоткликом для слабовидящих.

