Тысячи россиян встретили Новый год в застрявших из-за непогоды поездах

Тысячи россиян встретили Новый год в поездах, которые задержались в пути. Причиной стала непогода в Краснодарском крае. Из-за сильных снегопадов и обледенения линий более 50 составов не смогли прибыть вовремя.

Некоторые из них стояли несколько часов, а другие задерживаются до сих пор. Однако пассажиры устроили праздник прямо в вагонах. Многие украсили купе гирляндами и накрыли столы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.