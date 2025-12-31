Пассажиропоток на Троицкой линии столичного метро увеличился на 45%

Троицкая линия столичного метро демонстрирует значительный рост пассажиропотока. По данным столичного департамента транспорта, он увеличился на 45%. В обычный рабочий день пассажиры совершают около 90 тысяч поездок по новой линии.

Сейчас на ветке открыто 11 станций. Пять из них имеют пересадки на Московское центральное кольцо, Большую кольцевую линию и другие линии метрополитена. Благодаря новой ветке более миллиона жителей юго-западных районов Москвы смогли выстроить более удобные маршруты передвижения по городу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.