31 декабря 2025, 15:30

Транспорт

В Москве будут развивать железнодорожное сообщение с Подмосковьем и соседними областями

Москва в новом году продолжит развивать железнодорожное сообщение с городами Подмосковья и соседних областей. В уходящем 2025 году удалось полностью обновить подвижной состав на Московских центральных диаметрах: на линии вышли 4 500 современных вагонов "Иволга 4.0".

Также новые поезда начали курсировать на Ярославском направлении, что позволило увеличить количество пассажирских мест на этом загруженном маршруте. В 2026 году продолжится замена поездов на маршрутах, связывающих Москву с Калужской и Тульской областями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Роман КарловДемид Густов

