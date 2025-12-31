31 декабря 2025, 15:30Транспорт
В Москве будут развивать железнодорожное сообщение с Подмосковьем и соседними областями
Москва в новом году продолжит развивать железнодорожное сообщение с городами Подмосковья и соседних областей. В уходящем 2025 году удалось полностью обновить подвижной состав на Московских центральных диаметрах: на линии вышли 4 500 современных вагонов "Иволга 4.0".
Также новые поезда начали курсировать на Ярославском направлении, что позволило увеличить количество пассажирских мест на этом загруженном маршруте. В 2026 году продолжится замена поездов на маршрутах, связывающих Москву с Калужской и Тульской областями.
