Сергей Собянин рассказал о планах строительства метро в Москве

В Москве продлят Филевскую линию метро и построят две станции в районе МГСУ и на Ярославском шоссе. Об этом Сергей Собянин сообщил на ежегодном отчете в Мосгордуме.

Кроме того, в 2025 году открыли первый участок Троицкой линии метро. Ее строительство продолжается. В процессе находится возведение станций "Гольяново" и "Достоевская". В 2026 году пассажиры поедут по первому участку Рублево-Архангельской линии, а затем и по Бирюлевской линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.