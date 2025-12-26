Форма поиска по сайту

26 декабря, 17:50

Мэр Москвы

"Новости дня": Собянин открыл московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1

Собянин поздравил коллектив ГКБ имени Кончаловского с 60-летием больницы

Собянин: регулярными речными маршрутами воспользовались более 3 млн пассажиров

Собянин: проезд на наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным

Собянин: в ЮВАО завершили 58 проектов по улучшению дорожного движения

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 декабря

Собянин объявил об открытии лыжного трамплина на Воробьевых горах

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Алентовой

Сергей Собянин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Собянин: за год в проекте "Урок с чемпионом" приняли участие 4,5 тыс школьников

Сергей Собянин открыл московский городской вокзал Петровско-Разумовская на МЦД-1. Благодаря новому транспортному узлу жители столицы смогут добираться из одной точки города в другую в среднем на полчаса быстрее.

На вокзале объединены две линии метро и две линии МЦД, что позволило запустить десятки новых маршрутов по всему городу.

В частности, путь от Сколково до Останкино сократился на 25 минут. Новый вокзал также разгрузил станции метро "Тимирязевская" и "Окружная".

Подробнее – в программе "Новости дня".

мэр Москвытранспортгородвидео

