"Новости дня": Собянин открыл московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1

Сергей Собянин открыл московский городской вокзал Петровско-Разумовская на МЦД-1. Благодаря новому транспортному узлу жители столицы смогут добираться из одной точки города в другую в среднем на полчаса быстрее.

На вокзале объединены две линии метро и две линии МЦД, что позволило запустить десятки новых маршрутов по всему городу.

В частности, путь от Сколково до Останкино сократился на 25 минут. Новый вокзал также разгрузил станции метро "Тимирязевская" и "Окружная".

Подробнее – в программе "Новости дня".