В Москве завершился VIII сезон детского чемпионата "Мастерята". Около 13 тысяч участников состязались в профессиональном мастерстве на площадках десятков столичных колледжей, а их умения оценивали представители компаний-работодателей.

В итоге в финал вышли 3 тысячи школьников из более чем 400 московских школ и центров допобразования. Чемпионат проводят в столице с 2018 года. За это время проект вырос в один из крупнейших конкурсов по ранней профориентации школьников.

