Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 22:45

Общество

В Москве завершился VIII сезон детского чемпионата "Мастерята"

В Москве завершился VIII сезон детского чемпионата "Мастерята"

Сергей Собянин поздравил москвичей с победой на олимпиаде по робототехнике

Сергей Собянин: москвичи победили на всероссийской олимпиаде по робототехнике

Популярность транспортных специальностей в колледжах выросла в Москве

Собянин рассказал о новом образовательном комплексе в Нижегородском районе

Собянин: в Нижегородском районе построили новый образовательный комплекс

Школьники со всей России приехали в Москву на олимпиаду по робототехнике

Собянин: ИИ-сервис для изучения физики и информатики появился в "МЭШ"

Московские абитуриенты стали чаще интересоваться транспортными специальностями в колледжах

В России введут электронные студенческие билеты и зачетные книжки

В Москве завершился VIII сезон детского чемпионата "Мастерята". Около 13 тысяч участников состязались в профессиональном мастерстве на площадках десятков столичных колледжей, а их умения оценивали представители компаний-работодателей.

В итоге в финал вышли 3 тысячи школьников из более чем 400 московских школ и центров допобразования. Чемпионат проводят в столице с 2018 года. За это время проект вырос в один из крупнейших конкурсов по ранней профориентации школьников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоАнна МакароваДарья Крамарова

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика