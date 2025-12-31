На юге Москвы открыли движение по новому путепроводу на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе в Москве открыли движение по новому путепроводу. Этот объект стал подарком для жителей южных районов столицы и Подмосковья. Как сообщили строители, центральная часть путепровода шириной в шесть полос выполнена из предварительно напряженного железобетона.

Движение на этом участке после завершения работ станет полностью бессветофорным. Путепровод является частью крупной магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая выполняет функцию дублера МКАД в ТиНАО и обеспечивает поперечную транспортную связь между районами.

