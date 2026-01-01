С 1 января на российских дорогах появятся более 60 новых дорожных знаков

С 1 января 2026 года на дорогах России появятся более 60 новых дорожных знаков. Среди нововведений – указатели рекомендованной скорости перед искусственной неровностью, предупреждающие таблички "глухие пешеходы" и "влажное покрытие".

Знак "парковка" получит дополнительную информативность, начиная указывать способ стоянки. Для легкового такси будет введен специальный знак. Также появятся указатели, уточняющие зону действия тех или иных правил для конкретных видов транспорта.

