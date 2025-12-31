Собянин: в Щербинке под завершили строительство новой дорожной сети

В Щербинке под Новый год завершили строительство новой дорожной сети. Об этом на своей странице в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин. Движение по построенным объектам уже открыто.

В рамках проекта четырехполосная дорога соединила Южную улицу с Залинейным переулком. Южную улицу продлили до Варшавского шоссе, организовав на него удобный съезд. Всего было построено и реконструировано около 3 километров дорог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.