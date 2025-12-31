Космонавты с МКС поздравили россиян с Новым годом и Рождеством

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов поздравили соотечественников с наступающим Новым годом и Рождеством с борта Международной космической станции. В своем обращении они отметили, что даже на расстоянии сотен километров от Земли в праздники особенно чувствуется связь с домом и близкими.

Космонавты пожелали всем здоровья, благополучия, веры в чудеса, а также призвали быть добрее и поддерживать друг друга. Экипаж уже создал на орбите праздничную атмосферу, нарядив небольшую новогоднюю елку и развесив традиционные украшения, включая мандарины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.