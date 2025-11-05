Форма поиска по сайту

05 ноября, 07:00

Политика
Депутат Нилов: следующая 6-дневная рабочая неделя будет в РФ не раньше 2027 года

В ГД рассказали, когда россиян ожидает следующая 6-дневная рабочая неделя

Фото: depositphotos/puhhha

Производственный календарь на 2026 год не предусматривает шестидневных рабочих недель, поэтому следующую такую неделю можно ожидать не раньше 2027 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Шестидневная рабочая неделя прошла в России с 27 октября по 1 ноября в преддверии празднования Дня народного единства. Правительство РФ утвердит производственный календарь на 2027 год следующей осенью.

Нилов также обратил внимание, что в предстоящем 2026 году не будут сокращены новогодние каникулы.

"Все остается как есть – в соответствии с Трудовым кодексом. Я считаю, что баланс и компромиссный формат, который был сделан, надо поддерживать", – приводит ТАСС слова депутата.

Ранее сообщалось, что последняя рабочая неделя в 2025 году будет двухдневной. По решению кабмина путем переноса выходных 31 декабря будет нерабочим днем. В результате граждане в последнюю неделю года будут работать только 29 и 30 декабря.

При этом новогодние выходные в начале следующего года будут длиться 12 дней. Они станут самыми долгими за последние годы.

В России предложили сделать 7 ноября выходным днем

