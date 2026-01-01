Столичные системы жизнеобеспечения в новогоднюю ночь работали штатно

В Новый год все столичные системы работали штатно. Аварийных отключений не было, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Бесперебойную работу обеспечивали сотрудники разных служб, которые находились на круглосуточном дежурстве. Они будут продолжать трудиться в усиленном режиме и во время каникул.

Особое внимание уделят уборке дорог, тротуаров, пешеходных зон и дворовых территорий. Также будет осуществляться контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

