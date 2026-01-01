Форма поиска по сайту

01 января, 19:30

Город

Столичные системы жизнеобеспечения в новогоднюю ночь работали штатно

Около 12,5 миллиона туристов посетили Москву за первое полугодие 2025 года

Ледовые шоу организовали для гостей проекта "Зима в Москве"

"Забег обещаний" прошел в Лужниках в первый день нового года

Камеры показали вид на площадь Славы в Москве в реальном времени

Жители и гости столицы могут посетить горнолыжные комплексы города

Фестиваль "Путешествие в Рождество" подготовил программу на новогодние праздники

Синоптики спрогнозировали новые осадки в столице 2 января

Москвичи могут поздравить бойцов СВО через специальные павильоны "Фабрика подарков"

Гости проекта "Зима в Москве" могут посетить кулинарные мастер-классы и ледовые шоу

В Новый год все столичные системы работали штатно. Аварийных отключений не было, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Бесперебойную работу обеспечивали сотрудники разных служб, которые находились на круглосуточном дежурстве. Они будут продолжать трудиться в усиленном режиме и во время каникул.

Особое внимание уделят уборке дорог, тротуаров, пешеходных зон и дворовых территорий. Также будет осуществляться контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Фоменко

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

