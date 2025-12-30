Собянин: школьники отправили больше 30 тыс писем и открыток в зону СВО

Московские школьники отправили бойцам в зону СВО больше 30 тысяч писем и открыток, собрали свыше 32 тонн гуманитарной помощи для детских домов и школ-интернатов новых регионов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, школьники писали слова поддержки военнослужащим, проходящим лечение после ранений. В свои послания ученики вложили рисунки и сувениры, а потом собирали теплые вещи и продукты длительного хранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.