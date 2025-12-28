Сергей Собянин рассказал о работе столичного транспорта в новогодние праздники

Сергей Собянин сообщил о работе общественного транспорта в праздничные дни. В новогоднюю ночь метро и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно.

На линию также выйдут 116 маршрутов автобусов и электробусов, 18 трамвайных маршрутов и 18 регулярных ночных маршрутов. Проезд в метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

