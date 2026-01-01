Форма поиска по сайту

01 января, 15:15

Город

Катки на ВДНХ и Красной площади стали популярны у москвичей и туристов

За полгода 2025 года столицу посетили 12,5 млн гостей

Первым новорожденным 2026 года в Москве стала девочка весом 2,3 кг

Гостям и жителям столицы рассказали о популярных местах в городе для прогулки

В ледовом дворце "Крылатское" прошли открытые соревнования по конькобежному спорту

Собянин: проект "Москва помогает" собрал почти 5 млн товаров для армии

Москва готовится побить рекорд по количеству туристов на новогодние праздники

В новогоднюю ночь в Москве родились 44 ребенка

Гастромаркеты Москвы откроются позже обычного 1 января

Фестиваль "Театральный бульвар" стал самым популярным мероприятием Москвы в 2025 году

Москвичи и туристы в новогодние праздники активно отдыхают на городских катках. На популярных площадках, таких как ВДНХ и ГУМ, работают пункты проката коньков и уютные кафе, где можно согреться горячим чаем.

В первый день года многие семьи сразу выходят на лед. Среди катающихся есть и гости из теплых регионов, которые только учатся стоять на коньках. Погода способствует созданию праздничного настроения.

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

