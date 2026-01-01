Катки на ВДНХ и Красной площади стали популярны у москвичей и туристов

Москвичи и туристы в новогодние праздники активно отдыхают на городских катках. На популярных площадках, таких как ВДНХ и ГУМ, работают пункты проката коньков и уютные кафе, где можно согреться горячим чаем.

В первый день года многие семьи сразу выходят на лед. Среди катающихся есть и гости из теплых регионов, которые только учатся стоять на коньках. Погода способствует созданию праздничного настроения.

