01 января, 15:15Город
Катки на ВДНХ и Красной площади стали популярны у москвичей и туристов
Москвичи и туристы в новогодние праздники активно отдыхают на городских катках. На популярных площадках, таких как ВДНХ и ГУМ, работают пункты проката коньков и уютные кафе, где можно согреться горячим чаем.
В первый день года многие семьи сразу выходят на лед. Среди катающихся есть и гости из теплых регионов, которые только учатся стоять на коньках. Погода способствует созданию праздничного настроения.
