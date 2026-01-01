На площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" представлены необычные новогодние подарки

Найти необычный подарок для близкого человека в новогодние дни можно на фестивале "Путешествие в Рождество". В торговых шале представлены изысканные новогодние куклы, деревянные панно, воздушные инсталляции, а также ретро-игрушки.

Особый интерес представляют изделия, объединяющие старинные техники и современный стиль, например, елочные украшения и декор из костяного фарфора с изящной росписью и золотой окантовкой. На некоторые товары могут действовать скидки.

