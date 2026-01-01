Форма поиска по сайту

01 января, 11:45

Город

На площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" представлены необычные новогодние подарки

Москвичи совершили более 53 млн поездок на арендованных автомобилях в 2025 году

Зона "Технополис "Москва" выросла до полноценного производственного центра

Пригородные поезда перейдут на особый график работы на новогодних праздниках

Креативные зимние подарки можно найти на фестивале "Путешествие в Рождество"

В Москве завершилось строительство первого этапа Троицкой линии метро

Москвичам рассказали об изменении работы медицинских учреждений во время праздников

Москвичам рассказали, куда сходить в городе 1 января

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной до 10 января

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Найти необычный подарок для близкого человека в новогодние дни можно на фестивале "Путешествие в Рождество". В торговых шале представлены изысканные новогодние куклы, деревянные панно, воздушные инсталляции, а также ретро-игрушки.

Особый интерес представляют изделия, объединяющие старинные техники и современный стиль, например, елочные украшения и декор из костяного фарфора с изящной росписью и золотой окантовкой. На некоторые товары могут действовать скидки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

