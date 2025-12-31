Более тысячи машинистов московского метро выйдут на смену в новогоднюю ночь

Более тысячи машинистов московского метро выйдут на работу в новогоднюю ночь, так как столичная подземка будет работать без перерыва. Уже девятый год подряд метрополитен обеспечивает горожанам комфортные и безопасные поездки в праздничную ночь.

Благодаря труду сотрудников метро жители и гости столицы могут отметить Новый год в любой точке Москвы и после праздника без проблем добраться до дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.