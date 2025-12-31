Москвичам рассказали, что будет проходить на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фестиваль "Путешествие в Рождество" предлагает насыщенную программу на новогодние каникулы. С 1 по 7 января на площадках будет проходить анимация с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Со 2 по 11 января запланированы спектакли для детей, такие как "Конек-Горбунок" и "По щучьему велению". Также ежедневно в 18:00 на многих площадках, включая "Коломенское", будут выступать артисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.