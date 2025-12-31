2025 год в Москве стал самым жарким за всю историю наблюдений

2025 год стал самым жарким в Москве за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с конца XIX века. Среднегодовая температура воздуха впервые достигла значения 8,6 градуса.

Особенно теплыми выдались январь, март и ноябрь, когда показатели значительно превысили климатическую норму. Как отметил ведущий научный сотрудник МГУ Михаил Локощенко, 19 дней уходящего года стали рекордно теплыми за последние 147 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.