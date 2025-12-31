Сотрудники могут уйти в отпуск сразу после новогодних праздников

Сразу после новогодних праздников сотрудники могут уйти в очередной оплачиваемый отпуск. Как поясняют юристы, такой порядок является законным при соблюдении одного условия: нужные даты должны быть заранее включены в график отпусков на год.

Работодатель обязан утвердить этот график не позднее, чем за две недели до начала календарного года. Поэтому, чтобы отдохнуть после праздников, такое планирование необходимо сделать заранее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.