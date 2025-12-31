Врачи рекомендовали не затягивать с отдыхом до последней минуты после праздников

До конца новогодних каникул еще есть время, но врачи рекомендуют начинать подготовку к работе заранее, а не оставлять отдых на последнюю минуту. Чтобы избежать стресса, за 2–3 дня до выхода в офис стоит наладить режим дня.

В этот период важно спать не менее семи часов, чаще бывать на свежем воздухе и контролировать питание, избегая переедания. Такой подход поможет организму адаптироваться и влиться в рабочий ритм значительно быстрее и легче.

