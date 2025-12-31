Москва превратилась в город света для новогодних фотосессий

Новогодняя Москва стала идеальным местом для фотосессий благодаря масштабным украшениям. Площадки проекта "Зима в Москве" в разных районах города превратились в тематические фотозоны.

На Манежной площади установили 22-метровую елку, украшенную 5 километрами гирлянд и 10 тысячами винтажных шаров. На Никитском бульваре работает "Хрустальный тоннель" с эффектом падающих звезд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.