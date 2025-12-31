Форма поиска по сайту

Новости

31 декабря 2025, 10:00

Город

Москва превратилась в город света для новогодних фотосессий

Москва превратилась в город света для новогодних фотосессий

Пассажиры московского транспорта увидят обращение Путина на медиаэкранах

Пассажиропоток на Троицкой линии столичного метро увеличился на 45%

Работы по продлению Московских центральных диаметров могут стартовать в следующем году

Мужчина устроил опасный аттракцион на улице Чаплыгина в Москве

Спецстоянки в Москве будут работать круглосуточно в новогодние праздники

Пригородные поезда в Москве перейдут на особый график во время новогодних каникул

Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

На площадках фестиваля "Путешествия в Рождество" можно выиграть в лотерею

Гастромаркеты Москвы откроются позже обычного в первый день года

Новогодняя Москва стала идеальным местом для фотосессий благодаря масштабным украшениям. Площадки проекта "Зима в Москве" в разных районах города превратились в тематические фотозоны.

На Манежной площади установили 22-метровую елку, украшенную 5 километрами гирлянд и 10 тысячами винтажных шаров. На Никитском бульваре работает "Хрустальный тоннель" с эффектом падающих звезд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

