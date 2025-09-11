Форма поиска по сайту

11 сентября, 11:15

Транспорт

Самокатчик проехал по МКАД со скоростью примерно 90 км/ч

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Самокатчик мчался по МКАД со скоростью примерно 90 километров в час. Такой вывод сделали водители, которые ехали практически наравне с ним и сняли видео. Мужчина в шлеме ехал по крайней полосе трассы в общем потоке. Затем этого же водителя заметили в Люберцах. Там он не соблюдал мер предосторожности и двигался в середине дороги.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

