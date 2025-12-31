В Москве запустили акцию "С наступающим наступающих!" для бойцов СВО

В предновогодние дни в Москве стартовала акция "С наступающим наступающих!", направленная на поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Жители столицы могут отправить для бойцов посылки и поздравления через специальные павильоны "Фабрика подарков".

Эти павильоны работают на площадках городского проекта "Зима в Москве" и будут принимать подарки ежедневно до 28 февраля. Волонтеры и горожане активно записывают видеопоздравления, в которых желают воинам крепкого здоровья, мужества и скорейшего возвращения домой с победой.

