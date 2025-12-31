Москвичи могут поучаствовать в акции "С наступающим наступающих!" в поддержку бойцов СВО

В предновогодние дни в Москве стартовала акция "С наступающим наступающих!" в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Отправить для них посылки и поздравления можно через специальные павильоны "Фабрика подарков", которые открыты на площадках городского проекта "Зима в Москве".

Эти пункты будут работать ежедневно до 28 февраля. Жители столицы активно приходят в павильоны, чтобы записать видеообращения, в которых желают бойцам здоровья, удачи и скорейшего возвращения домой с победой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.