Сергей Собянин рассказал о работе горячих линий для обращения во время новогодних каникул

Горячие линии городских служб Москвы будут работать круглосуточно в новогодние праздники. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX. Операторы в любое время суток смогут подсказать график транспорта, проверить режим работы парковок или записать жителя к врачу.

Альтернативой звонку станут электронные сервисы. Для самостоятельного решения вопросов можно использовать официальный портал mos.ru или мобильные приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва". Через эти платформы жителям доступно более 465 различных онлайн-сервисов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.