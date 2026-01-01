Форма поиска по сайту

01 января, 17:15

Город

Фестиваль "Путешествие в Рождество" подготовил программу на новогодние праздники

Синоптики спрогнозировали новые осадки в столице 2 января

Москвичи могут поздравить бойцов СВО через специальные павильоны "Фабрика подарков"

Гости проекта "Зима в Москве" могут посетить кулинарные мастер-классы и ледовые шоу

Городские катки открыты для москвичей и туристов в праздники

Высота снежного покрова в Москве достигла 28 сантиметров

Катки на ВДНХ и Красной площади стали популярны у москвичей и туристов

За полгода 2025 года столицу посетили 12,5 млн гостей

Первым новорожденным 2026 года в Москве стала девочка весом 2,3 кг

Гостям и жителям столицы рассказали о популярных местах в городе для прогулки

Фестиваль "Путешествие в Рождество" предлагает насыщенную программу на новогодние каникулы. С 1 по 11 января в зимней кулинарной студии гостей ждут рождественские блины и пирожки с яблоками.

На сценах фестиваля проходят детские спектакли, включая "Конек-Горбунок", "По щучьему велению" и "Волшебные сказки Пушкина". Также организованы мастер-классы по созданию елочных игрушек и праздничных открыток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Зима в Москве
Наталия ШкодаРумина Кенжалиева

