Фестиваль "Путешествие в Рождество" подготовил программу на новогодние праздники

Фестиваль "Путешествие в Рождество" предлагает насыщенную программу на новогодние каникулы. С 1 по 11 января в зимней кулинарной студии гостей ждут рождественские блины и пирожки с яблоками.

На сценах фестиваля проходят детские спектакли, включая "Конек-Горбунок", "По щучьему велению" и "Волшебные сказки Пушкина". Также организованы мастер-классы по созданию елочных игрушек и праздничных открыток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.