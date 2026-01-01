01 января, 10:15Общество
Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Городские службы Москвы продолжают работы по ликвидации последствий сильного снегопада. Коммунальщики занимаются вывозом снега с проезжей части, дворовых территорий и парковок.
Особое внимание уделяется обработке пешеходных зон, тротуаров, остановок общественного транспорта, а также входов на станции метро и Московского центрального кольца противообледенительными реагентами.
