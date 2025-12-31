Жители дальневосточных регионов уже отметили Новый год

Первыми в стране Новый год уже отметили жители дальневосточных регионов. На центральной площади Владивостока прогремел масштабный фейерверк. На праздничные гуляния собрались тысячи людей. В городе установили сцену и открыли новогодний городок с катком, фудкортом и фотозонами.

2026-й уже также пришел и на Камчатку. Там тоже установили уличные сцены и праздничные городки. Праздничные мероприятия продлятся до двух часов ночи. Ради удобства горожан продлили работу общественного транспорта – он будет курсировать до 03.00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

