Новости регионов: новогоднюю световую фигуру повредили в центре Арзамаса

Вандал повредил новогоднюю световую фигуру в виде ангела в центре Арзамаса в Нижегородской области. Его действия зафиксировали уличные камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина в спортивном костюме подошел к фигуре, попытался ее свалить и в итоге повредил конструкцию. Видео вызвало возмущение горожан. Пользователи Сети рассчитывают, что нарушитель понесет ответственность.

Незаконный оборот красной икры пресекли в Магадане. Правоохранители остановили деятельность как минимум одной группы, занимавшейся переработкой и хранением морепродуктов в гаражах одного из поселков. Там полицейские обнаружили пластиковые контейнеры с икрой общим объемом более 700 литров. Возбуждено уголовное дело.

Елочные игрушки из чистого янтаря представили в Калининграде к Новому году. Эксклюзивные украшения выполнены в виде балерины, Щелкунчика, снеговика, Мышиного короля и других персонажей. Игрушки изготовили на янтарном комбинате.

