28 декабря, 12:15

Происшествия

Авария произошла на Московском скоростном диаметре

Авария произошла на Московском скоростном диаметре

Грузовик перевернулся в подмосковном Домодедово

Новости регионов: мощный циклон надвигается к побережью Сочи

Московского блогера могут обвинить в жестоком обращении с животным

Новости мира: лавины во французских Альпах унесли жизни двух человек

Полиция задержала банду мошенников, выдававших себя за стоматологов

Собянин: отражена атака еще двух беспилотников, летевших к Москве

Новости регионов: машина с людьми провалилась под лед в Якутске

Ребенок получил ожог гортани после употребления напитка Aloe Vera

Новости мира: массовая авария произошла в Японии из-за гололедицы

На Московском скоростном диаметре произошла серьезная авария. В районе железнодорожной станции Красный Строитель большегрузный автомобиль развернуло поперек дороги, полностью заблокировав движение.

Как видно на кадрах, снятых очевидцами, другим машинам приходится разворачиваться и двигаться против основного потока. На месте работают экстренные службы, причины ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

