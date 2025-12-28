Авария произошла на Московском скоростном диаметре

На Московском скоростном диаметре произошла серьезная авария. В районе железнодорожной станции Красный Строитель большегрузный автомобиль развернуло поперек дороги, полностью заблокировав движение.

Как видно на кадрах, снятых очевидцами, другим машинам приходится разворачиваться и двигаться против основного потока. На месте работают экстренные службы, причины ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.