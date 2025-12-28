Природоохранная прокуратура начала проверку из-за травмированного львенка в Москве

Столичная природоохранная прокуратура начала проверку из-за искалеченного львенка. Хищника в возрасте двух с половиной месяцев волонтерам ранее передал блогер-миллионер, проживавший с ним в квартире в "Москва-Сити".

Ветеринары обнаружили у животного множественные травмы. У львенка были сломаны три лапы, поврежден позвоночник, а костная ткань сильно истощена. Специалисты считают, что это результат неправильных условий содержания и кормления.

