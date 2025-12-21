Фото: sledcom.ru

Уголовное дело возбуждено после нападения на журналистов в Москве, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на журналистов газеты "Известия" напали после вопросов на тренинге коуча Юлии Ивлиевой. По данным СМИ, корреспонденту, выполнявшему редакционное задание, нанесли несколько ударов по лицу, охранники якобы его заковали в наручники и незаконно удерживали.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка СК Дмитрию Беляеву предоставить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. Исполнение распоряжения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, уточнили в СК.

В августе 2025 года в столице напали на съемочную группу программы "Вести.Москва", которая снимала репортаж о женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Соседка героини передачи несколько раз толкнула представителей СМИ, а также ударила одного из корреспондентов. По факту случившегося возбудили уголовное дело.