В Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения на съемочную группу ВГТРК

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи завели дело после того, как на журналистов ВГТРК напали в Москве, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел 5 августа, когда съемочная группа программы "Вести.Москва" снимала репортаж о женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. В тот момент соседка героини передачи напала и несколько раз толкнула представителей СМИ, а также ударила одного из корреспондентов.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналистов. Злоумышленница уже допрошена, ей предъявлено обвинение.

Сотрудники столичного СК продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Ранее следователи организовали проверку по факту нападения на съемочную группу телеканала РЕН ТВ в Оружейном переулке Москвы. Журналисты находились в частной косметологической клинике по редакционному заданию, однако сотрудники данного медучреждения воспрепятствовали их законной деятельности.

