28 декабря, 16:30

В мире

Новости мира: сугробы в Нью-Йорке достигли высоты 25 сантиметров

Новости мира: рекордные дожди в Калифорнии привели к гибели людей

Актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года

Новости мира: лавины во французских Альпах унесли жизни двух человек

Новости мира: в Белом доме подтвердили встречу Трампа с Зеленским

Новости мира: массовая авария произошла в Японии из-за гололедицы

Автобус "Москва–Брест" разбился в Белоруссии

Лебеди обхитрили белорусских спасателей

Новости мира: сильнейшие снегопады накрыли США

В Таиланде мошенники начали представляться риэлторами

В Нью-Йорке объявлен режим ЧП из-за сильного снегопада. Высота сугробов достигла 25 сантиметров. Мэр города призвал жителей оставаться дома, однако многие вышли на улицы, чтобы зарядиться новогодним настроением.

В США Калифорния произошло сильнейшее наводнение, вызванное рекордными дождями в канун Рождества. Погибли три человека, тысячи жителей остались без электричества. Режим чрезвычайного положения введен в шести штатах.

