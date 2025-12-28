Новости мира: сугробы в Нью-Йорке достигли высоты 25 сантиметров

В Нью-Йорке объявлен режим ЧП из-за сильного снегопада. Высота сугробов достигла 25 сантиметров. Мэр города призвал жителей оставаться дома, однако многие вышли на улицы, чтобы зарядиться новогодним настроением.

В США Калифорния произошло сильнейшее наводнение, вызванное рекордными дождями в канун Рождества. Погибли три человека, тысячи жителей остались без электричества. Режим чрезвычайного положения введен в шести штатах.

