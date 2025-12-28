28 декабря, 16:30В мире
Новости мира: сугробы в Нью-Йорке достигли высоты 25 сантиметров
В Нью-Йорке объявлен режим ЧП из-за сильного снегопада. Высота сугробов достигла 25 сантиметров. Мэр города призвал жителей оставаться дома, однако многие вышли на улицы, чтобы зарядиться новогодним настроением.
В США Калифорния произошло сильнейшее наводнение, вызванное рекордными дождями в канун Рождества. Погибли три человека, тысячи жителей остались без электричества. Режим чрезвычайного положения введен в шести штатах.
