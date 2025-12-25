25 декабря, 07:30Происшествия
Новости мира: очередная волна паводков обрушилась на Индонезию
В Индонезии на провинцию Ачех обрушилась очередная волна паводков. Сильные дожди вызвали разлив реки Круэнг-Меуреду, в результате чего вода на улицах некоторых городов поднялась до уровня пояса.
В Колумбии в департаменте Рисаральда сошел оползень, заблокировав одну из горных дорог. Очевидцы засняли момент возникновения этого опасного природного явления. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.