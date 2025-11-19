"Московский патруль": пенсионерка избила девушку из-за отказа уступить ей место в метро

Пожилая жительница Москвы избила молодую пассажирку столичного метро из-за отказа уступить ей место. По словам пострадавшей, женщина облокотилась на поручень, специально зажав ей руку.

Девушка попросила пенсионерку прекратить так делать, после чего пожилая женщина ушла в другую часть вагона. Однако быстро передумала, вернулась и, схватив сидевшую за волосы, начала бить ее о железный поручень. У пострадавшей была диагностирована черепно-мозговая травма.

Подробнее – в программе "Московский патруль".