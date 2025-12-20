Пожар вспыхнул в Москве в районе Первомайской улицы

В Москве в районе Первомайской улицы произошел крупный пожар. В связи с этим департамент транспорта столицы перекрыл движение по 4-й и 5-й Парковым улицам, где сосредоточены основные силы пожарных расчетов.

На данный момент, огонь охватил квартиру на 15-м этаже жилого комплекса "Измайловский". Из окон помещения видно открытое пламя и густой черный дым. Спасатели и медики работают на месте происшествия, жители здания самостоятельно эвакуируются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.