20 декабря, 13:00

Происшествия

Шесть человек погибли в массовом ДТП в Омской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Омской области"

В Омской области произошло массовое ДТП, в котором погибли 6 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Предварительно установлено, что водитель Volvo, двигаясь в направлении Омска, в районе 548-го километра выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ (маршрут Омск – Крутинка)", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после этого также произошло столкновение автомобилей Toyota, двух "КамАЗов" и Volvo.

По последним данным, в результате ДТП пострадали 8 человек. Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Лариса Болдинова уточнила, что пятерых пострадавших эвакуируют в Омск.

"В результате ДТП в Любинском районе пострадали 14 человек, в том числе 2 детей, из них 6 взрослых погибли. Один пострадавший доставлен в больницу скорой помощи № 1, пять пострадавших, в том числе двое детей, эвакуируют в Омск", – приводит слова Болдиновой ТАСС.

Ранее шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей в Новосибирске. Toyota поворачивала в сторону поселка Элитного, а Mercedes двигался на запрещающий сигнал светофора. Среди погибших – двое детей.

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту аварии.

Новости регионов: около 25 машин столкнулись в Пензенской области

