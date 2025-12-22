Очевидец: после взрыва автомобиля генерал-лейтенанта Сарварова водитель был жив

В Москве произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб генерал-лейтенант Вооруженных сил РФ Фанил Сарваров. Последние подробности – в материале Москвы 24.

Взрыв на парковке

Фото: Москва 24

Взрыв автомобиля, за рулем которого находился начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров, произошел на парковке возле дома №12 по улице Ясеневой около 07:00 22 декабря. Источник телеграм-канала SHOT сообщил, что мощность устройства составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте. По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, оно было установлено под днищем машины. Также взрывом повредило несколько автомобилей.





Светлана Петренко официальный представитель СК РФ Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступлений украинскими спецслужбами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимира Путина оперативно проинформировали о случившемся.

"Это, естественно, страшное убийство, это покушение. И специальные службы будут вести расследование. Будут делать то, что должны делать в этой ситуации", – сказал Песков RT.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ). Расследование было взято на особый контроль.



Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Пермской области. Он окончил Казанское танковое училище, Академию бронетанковых войск и Академию Генштаба. С 1992 по 2003 год офицер участвовал в боевых действиях в ходе осетино-ингушского конфликта и контртеррористической операции в Чечне. В 2015–2016 годах Сарваров выполнял задачи по организации операции в Сирии. После учебы в Академии Генштаба он служил в Главном оперативном управлении Генштаба и Управлении оперативной подготовки ВС РФ, а с 2016 года возглавлял его. Сарваров был награжден орденом Мужества, медалью Суворова, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, орденом "За военные заслуги" и имел звание "Заслуженный военный специалист РФ". В 2022 году его данные были внесены в базу украинского сайта "Миротворец".



"Моментально все произошло"

Фото: СК РФ

Местная жительница рассказала телеканалу Москва 24, что к месту взрыва незамедлительно прибыли экстренные службы.

"Первая реакция – подходишь к окну, смотришь, нет ли каких-то задымлений, что произошло. Вторая – смотришь вниз. Там уже увидели небольшое облако, и сразу буквально в течение трех минут сирены, пожарные, скорые, очень много полиции, все сразу оцепили. Моментально все произошло", – сказала женщина.

В разговоре с MSK1.ru местный житель Валерий рассказал, что почувствовал силу удара, находясь дома.

"Как-то дом так тряхануло. Неприятно. Было ощущение, что это хлопок. По звуку подумал, ну мало ли, может где-то у машины колесо лопнуло рядом", – поделился мужчина.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на очевидца, водитель автомобиля погиб не сразу.





Евгений очевидец Машина взорвалась, сидел водитель за рулем, его реанимировали, все хорошо – живой. Ожоги есть, а так все хорошо. <…> Водитель находился в движении в тот момент, когда произошел взрыв. Он остановился, чтобы пропустить машину, которая ехала.

Фото: Москва 24

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал случившееся террористическим актом, предположительно организованным Украиной. В беседе с "Лентой.ру" он заявил, что устройство, вероятно, было изготовлено и передано через украинскую агентуру, действующую на территории России.

"Надо выявлять и уничтожать всю цепочку тех, кто проводил операцию. Я думаю, их и не надо в плен брать, а просто уничтожать на месте, как это с террористами и делают. Чтобы человек, идущий на это преступление, понимал, что он в живых не останется ни при каких обстоятельствах", – сказал парламентарий.

В разговоре с RTVI Колесник уточнил, что к организации убийства могли быть причастны и британские спецслужбы.

"К сожалению, гибнут люди, и это такие же потери, как и потери на поле боя. И ответ должен быть такой же, как и на поле боя", – отметил депутат.

По его мнению, с учетом гибели военнослужащего должен последовать и "военный ответ".





Алексей Колесник член комитета Госдумы по обороне Например, нанесение ударов по базам, и не по одной. Мы их примерно знаем. Сегодня, завтра – это уже вопрос руководства Вооруженных сил и спецслужб, когда это произойдет, где и по кому. Вот пусть боятся, ждут. Надо уничтожить врага в его логове.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил журналистам о необходимости усилить меры безопасности для высшего военного и политического руководства России. Также он призвал сосредоточить усилия на предотвращении покушений и давать "адекватный" ответ на подобные теракты.

Однако полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что охрана Сарварову была не положена по статусу, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"А без водителя и охранника осматривать каждый раз днище машины, согнувшись к земле или встав на колени или орудуя длинной палкой с зеркальцем, согласитесь, практически нереально", – отметил Баранец.

По его словам, возглавляемое Сарваровым управление в Генштабе является одним из ключевых, а потому у врагов России был на него "особый зуб". Поэтому он и был внесен в "Миротворец", добавил полковник в отставке.

