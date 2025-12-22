Очевидец: после взрыва автомобиля генерал-лейтенанта Сарварова водитель был жив

В Москве произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб генерал-лейтенант Вооруженных сил РФ Фанил Сарваров. Последние подробности – в материале Москвы 24.
Взрыв на парковке
Взрыв автомобиля, за рулем которого находился начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров, произошел на парковке возле дома №12 по улице Ясеневой около 07:00 22 декабря. Источник телеграм-канала SHOT сообщил, что мощность устройства составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте. По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, оно было установлено под днищем машины. Также взрывом повредило несколько автомобилей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимира Путина оперативно проинформировали о случившемся.
"Это, естественно, страшное убийство, это покушение. И специальные службы будут вести расследование. Будут делать то, что должны делать в этой ситуации", – сказал Песков RT.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ). Расследование было взято на особый контроль.
После учебы в Академии Генштаба он служил в Главном оперативном управлении Генштаба и Управлении оперативной подготовки ВС РФ, а с 2016 года возглавлял его. Сарваров был награжден орденом Мужества, медалью Суворова, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, орденом "За военные заслуги" и имел звание "Заслуженный военный специалист РФ".
В 2022 году его данные были внесены в базу украинского сайта "Миротворец".
"Моментально все произошло"
Местная жительница рассказала телеканалу Москва 24, что к месту взрыва незамедлительно прибыли экстренные службы.
"Первая реакция – подходишь к окну, смотришь, нет ли каких-то задымлений, что произошло. Вторая – смотришь вниз. Там уже увидели небольшое облако, и сразу буквально в течение трех минут сирены, пожарные, скорые, очень много полиции, все сразу оцепили. Моментально все произошло", – сказала женщина.
В разговоре с MSK1.ru местный житель Валерий рассказал, что почувствовал силу удара, находясь дома.
"Как-то дом так тряхануло. Неприятно. Было ощущение, что это хлопок. По звуку подумал, ну мало ли, может где-то у машины колесо лопнуло рядом", – поделился мужчина.
Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на очевидца, водитель автомобиля погиб не сразу.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал случившееся террористическим актом, предположительно организованным Украиной. В беседе с "Лентой.ру" он заявил, что устройство, вероятно, было изготовлено и передано через украинскую агентуру, действующую на территории России.
"Надо выявлять и уничтожать всю цепочку тех, кто проводил операцию. Я думаю, их и не надо в плен брать, а просто уничтожать на месте, как это с террористами и делают. Чтобы человек, идущий на это преступление, понимал, что он в живых не останется ни при каких обстоятельствах", – сказал парламентарий.
В разговоре с RTVI Колесник уточнил, что к организации убийства могли быть причастны и британские спецслужбы.
"К сожалению, гибнут люди, и это такие же потери, как и потери на поле боя. И ответ должен быть такой же, как и на поле боя", – отметил депутат.
По его мнению, с учетом гибели военнослужащего должен последовать и "военный ответ".
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил журналистам о необходимости усилить меры безопасности для высшего военного и политического руководства России. Также он призвал сосредоточить усилия на предотвращении покушений и давать "адекватный" ответ на подобные теракты.
Однако полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что охрана Сарварову была не положена по статусу, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"А без водителя и охранника осматривать каждый раз днище машины, согнувшись к земле или встав на колени или орудуя длинной палкой с зеркальцем, согласитесь, практически нереально", – отметил Баранец.
По его словам, возглавляемое Сарваровым управление в Генштабе является одним из ключевых, а потому у врагов России был на него "особый зуб". Поэтому он и был внесен в "Миротворец", добавил полковник в отставке.
Убийство генерала Сарварова в Москве могли организовать украинские спецслужбы