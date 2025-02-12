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12 февраля, 14:15

Происшествия

Московскую пекарню опечатали после сообщений об отравлении ртутью

Московскую пекарню опечатали после сообщений об отравлении ртутью

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Надзорные органы Москвы опечатали пекарню, где посетители, предположительно, отравились ртутью. Роспотребнадзор сообщает о том, что в заведении найдены грубые нарушения требований санитарного законодательства.

Как рассказал токсиколог НИИ имени Склифосовского Дмитрий Соколов, двоим пострадавшим был поставлен предположительный диагноз "Отравление ртутью". Им экстренно провели кишечный лаваж (промывание ЖКТ. – Прим. ред.), в настоящее время их состояние оценивается как стабильное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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