Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 22:30

Происшествия

Новости регионов: обе группы туристов, пропавших в Прикамье, найдены живыми

Новости регионов: обе группы туристов, пропавших в Прикамье, найдены живыми

"Московский патруль": девушка стала жертвой мошенников на "кастинге" для клипа Егора Крида

"Московский патруль": мужчину задержали после избиения дочери в магазине

"Московский патруль": в Шереметьево задержали туриста из Китая с коллекционными монетами

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 декабря

Уголовное дело возбуждено после того, как пенсионерка из Подмосковья осталась без квартиры

Мужчину арестовали на 15 суток за домогательства в московском метро

Администрация Люберец помогла оставшейся без жилья пенсионерке

Пенсионерка из Подмосковья получила временное жилье после истории с мошенничеством

Спасатели обнаружили пропавших в Пермском крае туристов

Обе группы туристов, которые пропали в районе горы Ослянка в Прикамье, найдены в полном составе. Их обнаружили в нескольких километрах от турбазы. В настоящий момент их осмотрели медики, состояние туристов оценивается как удовлетворительное.

В Новосибирске открыли движение по новому мосту через Обь. Новая переправа рассчитана на пропуск до 70 тысяч автомобилей в сутки. У моста 12 развязок, а также предусмотрены выходы на федеральные трассы "Иртыш", "Чуйский тракт" и "Сибирь".

На реках и каналах Санкт-Петербурга появилась снежура – одна из стадий образования сплошного льда. Пропитанный водой снег смешался в кашу, которую позже сбило в складки течением.

Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыобществопогодавидеоЕкатерина Ефимцева

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика