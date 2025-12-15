Новости регионов: обе группы туристов, пропавших в Прикамье, найдены живыми

Обе группы туристов, которые пропали в районе горы Ослянка в Прикамье, найдены в полном составе. Их обнаружили в нескольких километрах от турбазы. В настоящий момент их осмотрели медики, состояние туристов оценивается как удовлетворительное.

В Новосибирске открыли движение по новому мосту через Обь. Новая переправа рассчитана на пропуск до 70 тысяч автомобилей в сутки. У моста 12 развязок, а также предусмотрены выходы на федеральные трассы "Иртыш", "Чуйский тракт" и "Сибирь".

На реках и каналах Санкт-Петербурга появилась снежура – одна из стадий образования сплошного льда. Пропитанный водой снег смешался в кашу, которую позже сбило в складки течением.

