Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с наступающим 2026 годом. В своем обращении он подвел итоги уходящего 2025 года, который назвал годом юбилея Великой Победы, годом защитников Отечества, созидания и развития.

Мэр отметил, что этот год оставил добрый след в истории города. Благодаря совместным усилиям были построены новые станции метро и дороги, жилые кварталы и промышленные объекты, поликлиники, больницы, образовательные учреждения, парки и спортивные комплексы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.