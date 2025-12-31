31 декабря 2025, 23:35Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом
Сергей Собянин поздравил жителей столицы с наступающим 2026 годом. В своем обращении он подвел итоги уходящего 2025 года, который назвал годом юбилея Великой Победы, годом защитников Отечества, созидания и развития.
Мэр отметил, что этот год оставил добрый след в истории города. Благодаря совместным усилиям были построены новые станции метро и дороги, жилые кварталы и промышленные объекты, поликлиники, больницы, образовательные учреждения, парки и спортивные комплексы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.