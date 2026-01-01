В ледовом дворце "Крылатское" прошли открытые соревнования по конькобежному спорту

В ледовом дворце "Крылатское" состоялись открытые окружные соревнования по скоростному бегу на коньках, посвященные памяти первого чемпиона мира от СССР Олега Гончаренко. В них приняли участие 82 любителя конькобежного спорта в возрасте от 12 до 89 лет.

Наибольшее количество участников собрали возрастные категории 55–60 лет среди мужчин и 50–55 лет среди женщин. Для участия необходимо было подать заявку и предоставить медицинскую справку. Организацию регулярных соревнований для ветеранов инициировал и добился мастер спорта Рамир Курашин через Москомспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.