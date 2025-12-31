На Воробьевых горах стартовал горнолыжный сезон

На Воробьевых горах в Москве официально стартовал горнолыжный сезон. Отдых здесь может быть бесплатным, при наличии своего снаряжения можно бесплатно пользоваться склоном.

Также для посетителей доступны организованные тренировки и игра в керлинг. Комплекс предлагает и другие активности: канатную дорогу с панорамным обзором Москвы на 360 градусов, экстремальный зиплайн и недавно открывшийся Большой трамплин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.