Московский "Спартак" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

Московский "Спартак" одержал уверенную победу над "Шанхайскими драконами" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Санкт-Петербурге, где китайский клуб проводит домашние встречи. "Спартак" победил со счетом 3:1, шайбы забросили Адам Ружичка, Иван Рябов и Джозеф Кин.

В матче по мини-футболу игрок клуба "Ухта" Дмитрий Хусаинов чуть не пострадал от фейерверка, который срабатывает автоматически при взятии ворот. Спортсмен вылетел за пределы площадки в попытке предотвратить гол и оказался рядом с пиротехническим устройством в момент его запуска. Искры полетели прямо ему в лицо.

