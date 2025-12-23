Форма поиска по сайту

23 декабря

Московский "Спартак" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

Бесплатные тренировки по фитнесу проведут в Москве в рамках проекта "Мой спортивный район"

Тюремное письмо игрока "Торпедо" Стрельцова выставили на продажу за 2 млн рублей

Чемпион Европы Фомин рассказал, в каком возрасте стоит отвести детей на занятия волейболом

Россиянам рассказали об особенностях занятий волейболом

"Специальный репортаж": травмы после занятий с инструктором

Бесплатные тренировки по плаванию проведут в Москве 22 декабря

Все больше москвичей начали увлекаться плаванием

В Москве открыты секции для юных хоккеистов

Собянин: 11 всесезонных спортплощадок нового формата создали в этом году

Московский "Спартак" одержал уверенную победу над "Шанхайскими драконами" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Санкт-Петербурге, где китайский клуб проводит домашние встречи. "Спартак" победил со счетом 3:1, шайбы забросили Адам Ружичка, Иван Рябов и Джозеф Кин.

В матче по мини-футболу игрок клуба "Ухта" Дмитрий Хусаинов чуть не пострадал от фейерверка, который срабатывает автоматически при взятии ворот. Спортсмен вылетел за пределы площадки в попытке предотвратить гол и оказался рядом с пиротехническим устройством в момент его запуска. Искры полетели прямо ему в лицо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий Найда, Дарья Ермакова

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

