22 декабря, 22:13

Футболист сборной Замбии Дака едва не сломал шею на Кубке Африки

Фото: ТАСС/AP/Rui Vieira

Нападающий сборной Замбии по футболу Патсон Дака чуть не сломал шею во время празднования гола в матче Кубка африканских наций против команды Мали. Об этом сообщает РИА Новости.

Игра завершилась со счетом 1:1. На второй добавленной ко второму тайму минуте Дака забил гол и спас команду от проигрыша. Во время празднования забитого мяча он попытался сделать колесо, однако ударился головой о газон. При этом спортсмен смог подняться и продолжить праздновать.

В следующем матче сборная Замбии выйдет против команды Коморских островов 26 декабря. Кубок африканских наций проходит в Марокко. Он продлится до 18 января.

Ранее российский вратарь футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов получил травму левой руки. Это произошло во время финального матча Межконтинентального кубка. Футболист будет вынужден пропустить около трех-четырех недель из-за перелома.

До этого полузащитник футбольного клуба "Гуанси Пингго" Сэмюэл Асамоа сломал шею во время матча в Китае. Он ударился головой о светодиодное табло после того, как соперник его толкнул. Спортсмен пропустит все оставшиеся игры этого сезона.

Матч Юношеской футбольной лиги завершился массовой дракой

