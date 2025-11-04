Тренер футбольного клуба "Раднички 1923" Жижович умер во время матча

Фото: ТАСС/EPA/BORISLAV ZDRINJA ZIPAPHOTO

Главный тренер сербского футбольного клуба "Раднички 1923" Младен Жижович умер во время выездного матча с командой "Младост Лучани". Об этом сообщает издание Tek Saha.

Жижович потерял сознание примерно на 22-й минуте матча. Судья приостановил встречу, и тренера срочно доставили в ближайшую больницу, после чего игру возобновили.

Спустя еще около 20 минут стало известно о смерти Жижовича. В связи с этим было решено окончательно остановить встречу. Причины смерти Жижовича пока не раскрываются. Счет матча составлял 2:0 в пользу "Раднички 1923".

Ранее 50-летний болельщик мадридского "Реала" умер от сердечного приступа, который он перенес во время футбольного матча против "Барселоны" после того, как нападающий мадридского клуба Килиан Мбаппе не сумел реализовать пенальти на 52-й минуте.

В конце октября австралийский игрок в крикет скончался после того, как мяч попал ему в шею. 17-летний спортсмен тренировался отбивать мяч на востоке Мельбурна. Во время тренировки мяч попал ему в шею. Подростка отвезли в больницу в критическом состоянии и подключили к системе жизнеобеспечения. Он скончался на следующий день.